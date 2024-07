Confronto emocionante entre Goiás e América-MG na Série B Hoje temos um confronto emocionante pela Rodada 13 do campeonato, onde o Goiás enfrenta o América-MG. As duas equipes entram em campo...

Onde assistir Goiás x América-MG ao vivo - Série B nesta terça-feira (02/07/2024). Foto: @rodriguesrosiron | Goiás EC

Hoje temos um confronto emocionante pela Rodada 13 do campeonato, onde o Goiás enfrenta o América-MG. As duas equipes entram em campo buscando a vitória para subir na tabela e se aproximar do G4. O jogo promete ser disputado, com muita intensidade e chances de gol para ambos os lados. A torcida está empolgada e o clima no estádio é de pura emoção. Não perca nenhum lance dessa partida que promete fortes emoções, nesta terça-feira, 02/07/2024, às 18h30, horário de Brasília.

