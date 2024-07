Confronto emocionante entre Ituano e América-MG na Série B Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 17 do campeonato Brasileiro da Série B, onde o Ituano enfrenta o América-... Cenário MT|Do R7 23/07/2024 - 11h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h14 ) ‌



Onde assistir Ituano x América-MG ao vivo - Série B nesta terça-feira (23/07/2024). Foto: Miguel Schinchariol/Ituano

Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 17 do campeonato Brasileiro da Série B, onde o Ituano enfrenta o América-MG. As equipes entram em campo nesta terça-feira, 23/07/2024, às 21h00 de Brasília, em busca da vitória e dos três pontos importantes na tabela. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Fique ligado, pois a partida promete ser eletrizante do início ao fim.

