Confronto emocionante entre Paysandu e Ponte Preta na Série B Estamos na Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, 20 de julho de 2024, às 18h00 de Brasília, para acompanhar... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 10h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 10h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Onde assistir Paysandu x Ponte Preta ao vivo - Série B neste sábado (20/07/2024). Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

Estamos na Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, 20 de julho de 2024, às 18h00 de Brasília, para acompanhar o emocionante confronto entre Paysandu e Ponte Preta. As equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela e seguir firme na competição. O clima no estádio está eletrizante, com as torcidas empurrando seus times rumo à vitória. É um duelo que promete muita emoção e lances incríveis, então preparem-se para acompanhar cada lance dessa partida imperdível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Paysandu x Ponte Preta ao vivo - Série B neste sábado (20/07/2024)

• Onde assistir América-MG x Amazonas ao vivo - Série B neste sábado (20/07/2024)

• Onde assistir CRB x Ituano ao vivo - Série B neste sábado (20/07/2024)