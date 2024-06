Confronto emocionante: Fluminense x Vitória ao vivo Agora é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 12 do campeonato, com o Fluminense enfrentando o Vitória. As equipes entram...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Fluminense x Vitória ao vivo - Fase única nesta quinta-feira (27/06/2024). Foto: Divulgação Fluminense

Agora é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 12 do campeonato, com o Fluminense enfrentando o Vitória. As equipes entram em campo nesta quinta-feira, 27/06/2024, às 19h00 de Brasília, em busca da vitória e dos três pontos importantes na tabela. A torcida está ansiosa para ver um grande espetáculo de futebol, com lances incríveis e muita emoção. O jogo promete ser disputado do início ao fim, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Fiquem ligados, pois teremos muitas emoções pela frente!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Fluminense x Vitória ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (27/06/2024)

• Casal de contadores é condenado por lavagem de dinheiro e fraude tributária em Mato Grosso

• Medidas para auxiliar produtor a enfrentar crise são insuficientes, avalia Aprosoja-MT



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.