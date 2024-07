Confronto emocionante: Juventude x Internacional na Copa do Brasil E é com muita emoção que trazemos para vocês mais um grande confronto pela Terceira fase da Copa do Brasil, entre Juventude e Internacional...

Onde assistir Juventude x Internacional ao vivo - Copa do Brasil neste sábado (13/07/2024).

E é com muita emoção que trazemos para vocês mais um grande confronto pela Terceira fase da Copa do Brasil, entre Juventude e Internacional! O jogo está marcado para este sábado, dia 13 de julho de 2024, às 16h00, horário de Brasília. As duas equipes entram em campo em busca da vitória e da classificação para a próxima fase. A rivalidade entre esses times promete um duelo eletrizante, com muita garra e determinação em busca dos três pontos. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar e a emoção está garantida!

