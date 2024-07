Confronto emocionante: Mixto-MT x Anápolis se enfrentam pela Série D

Cenário MT |Do R7

Onde assistir Mixto-MT x Anápolis ao vivo - Série D neste sábado (13/07/2024). Foto: Divulgação Mixto

E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 13 do campeonato Brasileiro da Série D, onde o Mixto-MT enfrenta o Anápolis neste sábado, 13 de julho de 2024, às 18h00 de Brasília. As equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela e garantir uma boa posição na competição. O clima está tenso e a torcida está ansiosa para ver quem sairá vitorioso nesse duelo. Preparem-se para mais um jogo eletrizante e cheio de emoções!

