Confronto emocionante na Copa América: Panamá x Estados Unidos Estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 2 do torneio, desta vez entre Panamá e Estados Unidos. As equipes...

Onde assistir Panamá x Estados Unidos ao vivo - Copa América nesta quinta-feira (27/06/2024). Foto: Fepafut

Estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 2 do torneio, desta vez entre Panamá e Estados Unidos. As equipes entram em campo nesta quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 19h00 no horário de Brasília, em busca de uma vitória que pode ser crucial para suas chances de avançar para a próxima fase. O Panamá vem de uma derrota na primeira rodada e precisa se recuperar, enquanto os Estados Unidos buscam manter a boa fase e garantir mais três pontos. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando para descobrir!

