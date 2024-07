Confronto emocionante na Copa Paulista: XV de Jaú x Mirassol ao vivo!

‌



A+

A-

Onde assistir XV de Jaú x Mirassol ao vivo - Copa Paulista nesta segunda-feira (15/07/2024). Foto: Murilo Aguilar/Grêmio Prudente

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 5 da Copa Paulista, que promete muitas emoções para os torcedores. Nesta segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, às 19h00 de Brasília, o XV de Jaú enfrentará o Mirassol em busca da vitória. As equipes entrarão em campo com muita determinação e garra, em busca dos três pontos que serão fundamentais para suas campanhas na competição. Os torcedores podem esperar um jogo disputado, com lances de tirar o fôlego e muita emoção do início ao fim. Preparem-se para mais um grande espetáculo do futebol brasileiro!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir XV de Jaú x Mirassol ao vivo - Copa Paulista nesta segunda-feira (15/07/2024)

• Ministério Público de Mato Grosso intensifica ações contra verbas indenizatórias exorbitantes

• Argentina se torna maior campeã da Copa América; veja lista completa