Confronto emocionante na Copa Sul-Americana É com muita expectativa que aguardamos o confronto entre Barcelona de Guayaquil e Bragantino, válido pelos Playoffs de Oitavas de...

Onde assistir Barcelona de Guayaquil x Bragantino ao vivo - Sul-Americana nesta quarta-feira (17/07/2024). Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino

É com muita expectativa que aguardamos o confronto entre Barcelona de Guayaquil e Bragantino, válido pelos Playoffs de Oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para amanhã, quarta-feira, dia 17/07/2024, às 21h30 no horário de Brasília. Ambas as equipes vêm de uma fase de grupos bastante disputada e prometem um duelo emocionante em busca da classificação para a próxima fase. Os torcedores já estão ansiosos para ver quem sairá vitorioso nesse confronto decisivo. Preparem-se para uma grande partida de futebol!

