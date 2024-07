Confronto emocionante na Copa Sul-Americana: Internacional x Rosario Central É com muita expectativa que os torcedores aguardam o confronto entre Internacional e Rosario Central, válido pelos Playoffs de Oitavas... Cenário MT|Do R7 23/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h13 ) ‌



Onde assistir Internacional x Rosario Central ao vivo - Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23/07/2024). Foto: Ricardo Duarte/SCI

É com muita expectativa que os torcedores aguardam o confronto entre Internacional e Rosario Central, válido pelos Playoffs de Oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para amanhã, terça-feira, dia 23/07/2024, às 21h30 (horário de Brasília). As equipes entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final, e a promessa é de um jogo emocionante e cheio de emoções. Os torcedores podem esperar muita garra e determinação por parte dos jogadores, que darão o seu melhor em busca da vitória. O palco está pronto, e a bola vai rolar para mais um grande confronto no mundo do futebol.

