Confronto emocionante na Copa Sul-Americana: LDU x Always Ready ao vivo! Hoje temos um confronto emocionante pela Playoffs de Oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde LDU e Always Ready se enfrentam... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 11h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h11 )



Onde assistir LDU x Always Ready ao vivo - Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (18/07/2024). Foto: Divulgação LDU Isaac Rodriguez

Hoje temos um confronto emocionante pela Playoffs de Oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde LDU e Always Ready se enfrentam em busca de uma vaga na próxima fase. A partida promete ser eletrizante, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo. O jogo está marcado para esta quinta-feira, 18/07, às 21h30 no horário de Brasília. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração nesse duelo imperdível. O clima de decisão está no ar e a expectativa é de um grande espetáculo de futebol.

