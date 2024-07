Confronto emocionante: Romênia x Holanda na Eurocopa

Cenário MT |Do R7

Seleção da Romênia. Foto: Divulgação Romênia

Estamos diante de um confronto emocionante pelas Oitavas de final da competição, onde a Romênia enfrentará a Holanda amanhã, terça-feira, dia 02/07/2024, às 13h00 de Brasília. As duas equipes chegam com muita determinação para buscar a vitória e avançar para a próxima fase. Será um duelo de muita intensidade e habilidade, com certeza teremos um jogo eletrizante e cheio de emoções. Fiquem ligados, pois promete ser um grande espetáculo de futebol!

