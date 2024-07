Cenário MT |Do R7

Confronto emocionante: São Caetano x Portuguesa ao vivo na Copa Paulista E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 5 da Copa Paulista, onde o São Caetano enfrenta a Portuguesa neste...

Onde assistir São Caetano x Portuguesa ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024). Foto: Instagram São Caetano

E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 5 da Copa Paulista, onde o São Caetano enfrenta a Portuguesa neste sábado, 13 de julho de 2024, às 15h00 de Brasília. As duas equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes nessa fase inicial da competição. A torcida está ansiosa para ver quem sairá vitorioso neste duelo de gigantes. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração!

