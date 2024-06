Confronto emocionante: Sport x Novorizontino ao vivo! Temos um confronto emocionante pela Rodada 12 do campeonato, onde o Sport enfrenta o Novorizontino. As equipes entram em campo buscando...

Onde assistir Sport x Novorizontino ao vivo - Fase única nesta segunda-feira (24/06/2024). Foto: Paulo Paiva Foto/Sport

Temos um confronto emocionante pela Rodada 12 do campeonato, onde o Sport enfrenta o Novorizontino. As equipes entram em campo buscando a vitória para somar pontos importantes na tabela. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as torcidas apoiando suas equipes do início ao fim. Não perca nenhum lance dessa partida que promete ser eletrizante, marcada para esta segunda-feira, 24/06/2024, às 19h00 no horário de Brasília.

