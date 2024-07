Copa Dr. Sílvio Fávero: Competição esportiva agita Lucas do Rio Verde Teve início nesta quinta-feira (19), mais uma edição da Copa Dr. Sílvio Fávero de Futebol em Lucas do Rio Verde. A abertura oficial... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 14h54 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h54 ) ‌



Teve início nesta quinta-feira (19), mais uma edição da Copa Dr. Sílvio Fávero de Futebol em Lucas do Rio Verde. A abertura oficial foi no Estádio Municipal Passo das Emas, com a participação de todas as delegações, familiares do advogado e ex-deputado estadual, Silvio Fávero, homenageado com o nome da copa.

