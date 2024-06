Crime brutal choca moradores de Vera (MT) Um homem de 33 anos foi morto a facadas na tarde de ontem (23), no bairro Esperança, em Vera (MT). O principal suspeito do crime...

Homem é morto a golpes de faca por vizinho em Vera (MT)

Um homem de 33 anos foi morto a facadas na tarde de ontem (23), no bairro Esperança, em Vera (MT). O principal suspeito do crime é um vizinho da vítima, com quem ele teria tido um desentendimento após a vítima ter enviado mensagem para a ex dele em uma rede social.

