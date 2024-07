Cuiabá domina partida e abre vantagem na semifinal do Sub 20 O Cuiabá deu um grande passo em busca da vaga na decisão do Campeonato Mato-grossense Sub 20. Jogando fora de casa, no Estádio Passo... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 20h43 (Atualizado em 21/07/2024 - 20h43 ) ‌



O Cuiabá deu um grande passo em busca da vaga na decisão do Campeonato Mato-grossense Sub 20. Jogando fora de casa, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Dourado fez 2 x 0 no Luverdense na partida de ida.

