Cuiabá e Corinthians empatam em jogo emocionante O Cuiabá deixou escapar a vitória e ficou no empate por 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quarta-feira (26), na Neo Química...

Lance de Corinthians x Cuiabá. Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá deixou escapar a vitória e ficou no empate por 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, em Itaquera. A a partida valeu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

