Cuiabá e Flamengo empatam no Maracanã O Cuiabá ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite deste sábado (6), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa partida...

Lance do jogo entre Flamengo x Cuiabá. Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite deste sábado (6), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa partida valeu pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

