Cuiabá promove evento de adoção de pets com clima junino

Cuiabá realiza primeiro 'arraiá de adoção' de Pets

Nesta sexta-feira (5), Cuiabá sediará o primeiro 'Arraiá de Adoção' de pets, promovido pela Bem-Estar Animal. O evento acontecerá na sede da instituição, localizada no bairro Ribeirão do Lipa, das 8h às 17h. Estarão disponíveis para adoção 34 animais, entre filhotes e adultos castrados, todos vestidos com trajes típicos juninos.

