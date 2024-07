Cuiabá se prepara para "virada" no clima: temperaturas mais amenas à vista Preparem os casacos, cuiabanos! Os dias de calor intenso em Cuiabá estão com os dias contados. De acordo com o Climatempo, uma mudança...

Preparem os casacos, cuiabanos! Os dias de calor intenso em Cuiabá estão com os dias contados. De acordo com o Climatempo, uma mudança significativa no clima deve trazer temperaturas mais amenas à cidade, com mínimas podendo chegar a 13°C na próxima semana.

