Debate sobre a estadualização de rodovias em Mato Grosso

Comissão discute estadualização de rodovias em Mato Grosso

Nesta terça-feira (2), os membros da Comissão de Infraestrutura Urbana e Transporte de Mato Grosso se reuniram para debater a estadualização das rodovias no estado. Durante a reunião, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira e Silva, apresentou uma proposta para a elaboração de um projeto de lei destinado a iniciar as discussões sobre o tema com o governo estadual.

