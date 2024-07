Decisão na Série B: Operário-PR x Goiás ao vivo! É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que promete fortes...

Onde assistir Operário-PR x Goiás ao vivo - Série B nesta quarta-feira (17/07/2024). Foto: André Oito/OFEC JONSSON

É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que promete fortes emoções. O confronto de hoje é entre Operário-PR e Goiás, duas equipes que buscam a vitória para se manterem firmes na briga pela classificação. O jogo está marcado para esta quarta-feira, 17/07/2024, às 21h00 de Brasília. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada jogada e torcer pelo seu time do coração. A bola vai rolar e a disputa promete ser acirrada. Vamos juntos vibrar com mais um grande espetáculo do futebol brasileiro!

