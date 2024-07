Cenário MT |Do R7

Decisão polêmica: deputados de Mato Grosso votam a favor do perdão de dívidas de partidos Em uma decisão controversa, quatro deputados federais de Mato Grosso votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)...

‌



A+

A-

Saiba quais deputados de Mato Grosso votaram para perdoar dívida de partidos

Em uma decisão controversa, quatro deputados federais de Mato Grosso votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que perdoa as dívidas de partidos políticos que não cumpriram as cotas eleitorais para mulheres e negros. Conhecida como "PEC da Anistia", a proposta também estabelece um programa permanente de refinanciamento de débitos para os 29 partidos políticos atualmente registrados no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir XV de Jaú x Mirassol ao vivo - Copa Paulista nesta segunda-feira (15/07/2024)

• Saiba quais deputados de Mato Grosso votaram para perdoar dívida de partidos

• Incêndio de grandes proporções destrói Shopping Popular em Cuiabá na madrugada de segunda-feira (15)