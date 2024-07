Defensoria de Mato Grosso se mobiliza para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Cenário MT |Do R7

Defensoria de Mato Grosso apoia esforços de reconstrução no Rio Grande do Sul

A Defensoria Pública de Mato Grosso (DPMT) está se mobilizando para auxiliar as vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Diante da calamidade pública decretada no estado, a DPMT designou a defensora pública Cleide Nascimento para integrar uma força-tarefa destinada à manutenção e ampliação dos serviços da Defensoria Pública gaúcha.

