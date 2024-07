Cenário MT |Do R7

Demissão de Eduardo Coudet: o fim de uma era no Internacional O técnico Eduardo Coudet não é mais comandante do Internacional. Na noite desta quarta-feira (10), ele pediu demissão após a derrota...

Caiu! Eduardo Coudet deixa Inter após derrota na Copa do Brasil. Foto: Ricardo Duarte/SCI ricardo duarte

O técnico Eduardo Coudet não é mais comandante do Internacional. Na noite desta quarta-feira (10), ele pediu demissão após a derrota em casa para o Juventude, por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

