Desaparecimento de criança de 5 anos em rio choca moradores de Novo Mundo (MT) Uma criança de 5 anos está desaparecida desde as 16h40 de ontem, domingo (23), após ter sido vista pela última vez nas águas do...

Uma criança de 5 anos está desaparecida desde as 16h40 de ontem, domingo (23), após ter sido vista pela última vez nas águas do Rio Braço Norte, em uma propriedade rural no município de Novo Mundo, a 744 km de Cuiabá (MT).

