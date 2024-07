Descoberta chocante: Jovem é encontrado morto em Sinop com bilhete intimidatório ao lado do corpo

Cenário MT |Do R7

Jovem é encontrado morto em Sinop com bilhete intimidatório ao lado do corpo

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto na manhã da última segunda-feira (15) no quintal da quitinete onde morava, no bairro Jardim Primavera em Sinop, a 503 km de Cuiabá. A vítima foi encontrada com diversas marcas de tiros na cabeça e os braços amarrados pelos cotovelos.

