Descubra a história por trás da reinauguração do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde A história de Lucas do Rio Verde ganha um novo lar neste sábado (29). A Casa de Pedra, após um período de reforma, será reaberta...

Cenário MT|Do R7 27/06/2024 - 10h14 (Atualizado em 27/06/2024 - 10h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share