Dia do Rock Festival agita Lucas do Rio Verde neste sábado Neste ano de 2024, o dia 13 de julho será no sábado. Data em que se comemora o Dia Mundial do Rock e que neste ano também será a...

‌



A+

A-

Neste ano de 2024, o dia 13 de julho será no sábado. Data em que se comemora o Dia Mundial do Rock e que neste ano também será a data em que acontecerá a 9ª Edição do Dia do Rock Festival, que mais uma vez será na Praça dos Migrantes, no Centro de Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Dia do Rock Festival: 9ª edição da festa acontece neste sábado (13) em Lucas do Rio Verde

• Sandra Barzotto anuncia renúncia à presidência da Câmara de Lucas do Rio Verde

• Licenciamento de veículo com placa final 7 deve ser pago até 31 de julho