Disputa acirrada na semifinal do Campeonato Mato-grossense Sub 20 A goleada do Cuiabá sobre o Academia neste domingo (14) definiu o adversário do Luverdense na semifinal do Campeonato Mato-grossense...

‌



A+

A-

A goleada do Cuiabá sobre o Academia neste domingo (14) definiu o adversário do Luverdense na semifinal do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A outra semifinal foi definida no sábado e reunirá entre Nova Mutum x Dom Bosco. A tabela dos jogos semifinais foi divulgada pela Federação Mato-grossense de Futebol nesta segunda-feira (15) à tarde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Sub 20: Luverdense inicia disputa semifinal em casa

• Foragido por estupro de vulnerável é preso no interior de Mato Grosso

• Festival em Lucas do Rio Verde celebra o Dia Mundial do Rock com grande público