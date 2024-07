Emoção e adrenalina: Cerro Porteño x Athletico-PR ao vivo na Copa Sul-Americana Hoje é dia de emoção e muita adrenalina para os torcedores do Cerro Porteño e do Athletico-PR, que se enfrentam nesta quinta-feira... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 10h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h11 ) ‌



Onde assistir Cerro Porteño x Athletico-PR ao vivo - Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (18/07/2024). Foto: João Tramontin/Athletico

Hoje é dia de emoção e muita adrenalina para os torcedores do Cerro Porteño e do Athletico-PR, que se enfrentam nesta quinta-feira, 18/07, às 21h30 de Brasília, em um jogo válido pelos Playoffs de Oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes entram em campo em busca da vitória e da classificação para a próxima fase da competição. O clima no estádio é de expectativa e tensão, com as torcidas fazendo a festa e apoiando seus times do início ao fim. Quem sairá vitorioso deste confronto eletrizante? Só assistindo para descobrir!

