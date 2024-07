Emoção e decisão: Sport x América-MG ao vivo - Série B É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá...

Onde assistir Sport x América-MG ao vivo - Série B neste sábado (13/07/2024). Foto: @paulopaivafoto/@sportrecife

É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá neste sábado, dia 13 de julho de 2024, às 17h00 de Brasília. O duelo de hoje é entre Sport e América-MG, duas equipes que estão em busca da vitória para subir na tabela e se aproximarem do tão sonhado título. A expectativa é de um jogo eletrizante, com muita garra e determinação por parte dos jogadores. Fiquem ligados, pois promete ser um confronto inesquecível!

