Emoção garantida: Ponte Preta x Mirassol ao vivo - Série B nesta sexta-feira (12/07/2024)

Onde assistir Ponte Preta x Mirassol ao vivo - Série B nesta sexta-feira (12/07/2024). Foto: Ponte Preta Press

É com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, às 19h00 de Brasília. A Ponte Preta enfrentará o Mirassol em um duelo que promete muitas emoções e lances incríveis. As duas equipes estão em busca da vitória para se manterem na parte de cima da tabela. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração!

