Emoção garantida: Vitória x Criciúma ao vivo no Brasileirão! E é com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro, que acontecerá neste...

Onde assistir Vitória x Criciúma ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024). Foto: Victor Ferreira/Vitória

E é com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro, que acontecerá neste domingo, dia 07/07/2024, às 18h30 de Brasília. O Vitória e o Criciúma entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela. A torcida está empolgada e o clima no estádio é de pura expectativa. Quem sairá vitorioso desse confronto? Acompanhe conosco cada lance e emoção desse duelo eletrizante!

