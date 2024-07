Cenário MT |Do R7

Emocionante confronto entre Athletico-PR e Bahia no Brasileirão Estamos aqui para mais um emocionante confronto válido pela Rodada 16 do Campeonato Brasileiro, entre Athletico-PR e Bahia. As equipes...

Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (10/07/2024). Foto: José Tramontim/Athletico

Estamos aqui para mais um emocionante confronto válido pela Rodada 16 do Campeonato Brasileiro, entre Athletico-PR e Bahia. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 10/07/2024, às 19h00 (horário de Brasília), em busca dos três pontos que podem fazer a diferença na tabela de classificação. O Athletico-PR vem de uma sequência positiva e busca manter o embalo para se aproximar do G4, enquanto o Bahia precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O que podemos esperar deste duelo? Só assistindo para descobrir!

