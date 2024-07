Emocionante confronto entre Botafogo-SP e Brusque agita a Série B E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, onde o Botafogo-SP enfrenta... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 10h13 ) ‌



Onde assistir Botafogo-SP x Brusque ao vivo - Série B neste domingo (21/07/2024). Foto: Divulgação Botafogo-SP

E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, onde o Botafogo-SP enfrenta o Brusque neste domingo, 21 de julho de 2024, às 18h30 de Brasília. As equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos e subir na tabela de classificação. A torcida está empolgada e o clima no estádio é de pura expectativa. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando de perto para descobrir. O jogo promete muitas emoções e lances incríveis, então preparem-se para mais um espetáculo do futebol brasileiro!

