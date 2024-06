Emocionante confronto entre Criciúma e Internacional no Brasileirão Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 13 do Campeonato Brasileiro, que acontecerá neste domingo, 30/06/2024...

Onde assistir Criciúma x Internacional ao vivo - Brasileirão neste domingo (30/06/2024). Foto: Celso da Luz/CEC

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 13 do Campeonato Brasileiro, que acontecerá neste domingo, 30/06/2024, às 18h30 de Brasília. O Criciúma enfrentará o Internacional em busca da vitória para subir na tabela. Os times entram em campo com estratégias bem definidas, buscando o gol desde os primeiros minutos. A torcida está empolgada e o clima no estádio é de pura emoção. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando cada lance para descobrirmos. Vamos juntos torcer e vibrar com mais um grande jogo de futebol!

