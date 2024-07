Emocionante confronto entre Primavera-SP e São Bento na Copa Paulista

‌



Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 5 do Copa Paulista, que acontecerá neste sábado, dia 13/07/2024, às 15h00 de Brasília. O Primavera-SP enfrentará o São Bento em busca da vitória e da tão sonhada classificação para a próxima fase. Ambas as equipes estão determinadas a conquistar os três pontos e garantir uma posição melhor na tabela. Será um jogo de muita intensidade e disputa, com os jogadores dando o seu máximo em campo. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração!

