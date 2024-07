Cenário MT |Do R7

Emocionante confronto entre União São João e Rio Claro ao vivo - Copa Paulista Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 5 do Copa Paulista, que acontecerá neste sábado, dia 13/07/2024, às 15h00...

‌



A+

A-

Onde assistir União São João x Rio Claro ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024). Foto: Divulgação União São João

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 5 do Copa Paulista, que acontecerá neste sábado, dia 13/07/2024, às 15h00 de Brasília. O União São João enfrentará o Rio Claro em busca de mais uma vitória para garantir sua posição na tabela. Ambas as equipes estão determinadas a conquistar os três pontos e prometem um jogo cheio de emoção e lances incríveis. A torcida está ansiosa para ver quem sairá vitorioso deste duelo e quem dará um passo importante rumo à próxima fase do campeonato. Preparem-se para uma tarde de muita adrenalina e futebol de alto nível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir União São João x Rio Claro ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024)

• Onde assistir Capivariano x Bragantino ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024)

• Onde assistir Primavera-SP x São Bento ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024)