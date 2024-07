Escândalo em Cuiabá: Ministério Público investiga prisão ilegal de defensor público e procurador

Cenário MT |Do R7

‌



A+

A-

Ministério Público de Mato Grosso investiga prisão ilegal de defensor público e procurador em bar de Cuiabá

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, recebeu nesta sexta-feira (12) uma representação da Defensoria Pública do Estado solicitando que o Ministério Público adote medidas contra os policiais militares responsáveis pela prisão ilegal de um defensor público e um procurador do Estado. O incidente ocorreu no dia 3 de julho, em um bar da capital, quando os dois servidores públicos tentaram impedir a prisão ilegal de um cidadão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Ministério Público de Mato Grosso investiga prisão ilegal de defensor público e procurador em bar de Cuiabá

• Eurocopa: Kane e Olmo disputam artilharia na final entre Espanha x Inglaterra

• Polícia Civil prende pai investigado por estupro de vulnerável de criança em Campo Verde