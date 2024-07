Escândalo em Mato Grosso: Investigador da polícia e servidor municipal são denunciados por desvio de combustível

Cenário MT |Do R7

Investigador da polícia e servidor municipal são denunciados por esquema de desvio de combustível em Mato Grosso

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) denunciou um investigador da polícia e um servidor da Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira por envolvimento em um esquema de desvio de combustível do município. As acusações envolvem crimes de estelionato, corrupção passiva e peculato.

