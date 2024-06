Escândalo em Mato Grosso: Policiais militares são denunciados por assassinatos

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares são denunciados por assassinatos em Mato Grosso

Em uma ação contundente contra crimes letais praticados por policiais militares na região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) apresentou seis denúncias contra 69 pessoas, incluindo 68 policiais militares e um segurança particular. As denúncias são resultado da Operação Simulacrum, deflagrada em março de 2022 pela Polícia Civil e MPMT, e revelam um modus operandi macabro que vitimou 23 pessoas e deixou outras 9 feridas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Coritiba x Vila Nova ao vivo - Série B neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Inter de Limeira x São José-SP ao vivo - Série D neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Alemanha x Dinamarca ao vivo - 29/06 neste sábado (29/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.