Cenário MT |Do R7

Escândalo! Gabigol é suspenso novamente no caso do antidoping O atacante Gabigol, do Flamengo, voltou a ser suspenso pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte), pois, a entidade anulou o processo referente...

‌



A+

A-

Bomba! Gabigol é fica suspenso novamente no caso do antidoping . Foto: Divulgação Flamengo

O atacante Gabigol, do Flamengo, voltou a ser suspenso pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte), pois, a entidade anulou o processo referente ao jogador devido a uma falha de envio da intimação à União Federal. Desta maneira, a ação volta à estaca zero e o atacante fica suspenso até abril de 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Bomba! Gabigol é suspenso novamente no caso do antidoping

• Agroindústria: Missão BTEC inicia com recepção no Consulado Brasileiro em Chicago

• AACCMT lança campanha McDia Feliz 2024 em Sinop