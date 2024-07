Escândalo na Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde choca a população A Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde realizou nesta segunda-feira (22) sessão extraordinária para analisar, em segunda votação... Cenário MT|Do R7 22/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde realizou nesta segunda-feira (22) sessão extraordinária para analisar, em segunda votação, um projeto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A sessão foi necessária após a descoberta de que uma rubrica incorreta havia sido enviada pela parte contábil do SAAE, resultando na alocação indevida de recursos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Em sessão extraordinária, Câmara vota projeto do SAAE

• Novos Guardas Civis Municipais tomam posse em Lucas do Rio Verde

• Brigadistas florestais: Mato Grosso abre 150 vagas para combater incêndios