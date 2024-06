Cenário MT |Do R7

Escola Olavo Bilac: um patrimônio preservado em Lucas do Rio Verde A cidade de Lucas do Rio Verde, apesar de jovem, demonstra preocupação com a preservação de sua memória e história. Essa característica...

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Lucas do Rio Verde, apesar de jovem, demonstra preocupação com a preservação de sua memória e história. Essa característica é refletida no tombamento da Escola Municipal Olavo Bilac, um processo que se junta ao tombamento da Casa de Pedra e ao iminente tombamento da Festa de São Cristóvão, o primeiro tombamento de um evento imaterial na cidade. A secretária de Cultura e Turismo, Luciana Bauer, e a secretária de Educação, Elaine Lovatel, destacam a importância dessa iniciativa para a comunidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Santos: fora do G-4, Peixe vive drama e pressão na Série B

• Município anuncia tombamento da escola Olavo Bilac

• Mato Grosso, um estado pujante e líder absoluto no crescimento de renda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.