Estudantes da rede estadual de Mato Grosso se preparam para Festival de Robótica

‌



A+

A-

Com os ânimos à flor da pele e a ansiedade a mil, os alunos de cinco escolas da rede estadual de educação já começaram a contagem regressiva para o 1º Festival Sesi de Robótica, etapa OFF Season – Mato Grosso, que ocorrerá em Cuiabá nos dias 7 e 8 de agosto, no Sesi Escola Cuiabá e estacionamento do Sesi Papa, localizado no bairro Morada do Ouro. A mentoria de técnicos de robótica do Serviço Social da Indústria (Sesi) tem sido fundamental no preparo desses times para as provas da modalidade FIRST LEGO League (FLL).

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo Brasileirão nesta quarta-feira (17/07/2024)

• Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (17/07/2024)

• FLL: Estudantes de cinco escolas da rede estadual se preparam para Festival de Robótica