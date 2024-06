Cenário MT |Do R7

Eurocopa: confira os confrontos das oitavas de final A fase de grupos da Eurocopa se encerrou nesta quarta-feira (26) e, com isso, se definiram também os confrontos das oitavas de final...

Eurocopa: confira os confrontos das oitavas de final. Foto: Uefa Marvin Ibo Guengoer

A fase de grupos da Eurocopa se encerrou nesta quarta-feira (26) e, com isso, se definiram também os confrontos das oitavas de final. Agora, as 16 seleções classificadas se enfrentam no sistema eliminatório, em jogo único, em confrontos na Alemanha, país-sede da competição.

