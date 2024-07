Evento beneficente do Consulado do Grêmio arrecada R$ 66 mil para o Hospital São Lucas O Consulado do Grêmio em Lucas do Rio Verde realizou um evento beneficente, arrecadando R$ 66 mil para o Hospital São Lucas. A iniciativa...

Alto contraste

A+

A-

O Consulado do Grêmio em Lucas do Rio Verde realizou um evento beneficente, arrecadando R$ 66 mil para o Hospital São Lucas. A iniciativa, organizada pelo grupo de torcedores do Grêmio, teve como objetivo contribuir com a instituição de saúde, que é uma entidade sem fins lucrativos e depende do apoio da comunidade para suas operações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Consulado do Grêmio realiza evento beneficente e doa R$ 66 mil ao Hospital São Lucas

• Com menor taxa de desemprego do país, MT tem sobra de vagas de emprego no campo

• Após ação da Defensoria, recém-nascido de Confresa realiza implante de marca-passo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.