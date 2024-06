Evento 'Elas Têm Poder' em Lucas do Rio Verde promove conscientização e empoderamento feminino O Clube do Idoso de Bem com a Vida, em Lucas do Rio Verde, está sendo palco do evento ‘Elas Têm Poder’, uma iniciativa que visa...

O Clube do Idoso de Bem com a Vida, em Lucas do Rio Verde, está sendo palco do evento ‘Elas Têm Poder’, uma iniciativa que visa conscientizar a população sobre a violência contra a mulher e promover o empoderamento feminino. A programação, que começou às 8h desta sexta-feira (28) e se estende até as 17h, inclui uma série de palestras e dinâmicas voltadas para a superação, direitos das mulheres, saúde e bem-estar.

